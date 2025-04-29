Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента РАХ

23 апреля в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Зурабом Церетели. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправили траурные венки на прощание со скульптором. Кроме того, на церемонию принесли подсолнухи, которые были его любимыми цветами. Вечером гроб с телом Церетели увезли из храма Христа Спасителя.