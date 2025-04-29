Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента РАХ

Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе академии.
Там добавили, что внеочередное выборное общее собрание членов РАХ назначено на 19 мая. Василий Церетели сменил на посту президента своего деда Зураба Церетели, который руководил академией с 1997 года.
— Президиум назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии, на котором пройдут выборы президента, — цитирует пресс-службу академии РИА Новости.
Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни в своей квартире в окружении близких и родственников. Причиной его смерти стала остановка сердца. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути скульптора, его самых известных работах и жизни вне творчества.
23 апреля в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Зурабом Церетели. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправили траурные венки на прощание со скульптором. Кроме того, на церемонию принесли подсолнухи, которые были его любимыми цветами. Вечером гроб с телом Церетели увезли из храма Христа Спасителя.