Режиссер Владимир Рецептер рассказал, в чем для него заключается успех

— Когда я доволен тем, что сам сделал. Пушкин очень четко и внятно сказал: «Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит…». Я принял эти слова как родное, как свое. Александр Сергеевич вообще очень родной, — рассказал режиссер.