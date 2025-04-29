Режиссер Владимир Рецептер рассказал, в чем для него заключается успех

Актер, режиссер, основатель и художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа», народный артист России Владимир Рецептер рассказал, в чем для него заключается успех. Недавно культурный деятель отметил 90-летие.
— Когда я доволен тем, что сам сделал. Пушкин очень четко и внятно сказал: «Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит…». Я принял эти слова как родное, как свое. Александр Сергеевич вообще очень родной, — рассказал режиссер.
Рецептер также рассказал, что его «Пушкинская школа», где занимаются творческим освоением системы поэта Александра Пушина, создана для того, чтобы студенты говорили внятно, артикуляционно, чисто, по-русски, чтобы слово звучало, сообщает «Петербургский дневник».
Петербургская киностудия «Ленфильм» в марте завершила съемки документальной картины под рабочим названием «Одна память на двоих» о борьбе Санкт-Петербурга и Донбасса с нацизмом и неонацизмом. Ленту приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конце февраля киностудия «Ленфильм» завершила работу над документально-биографическим фильмом «Однажды в Ленинграде» про режиссера Павла Клушанцева, которому 25 февраля исполнилось бы 115 лет. Он первым придумал, как показать космос в кино, поэтому многие голливудские мастодонты опирались на его наработки, а Джордж Лукас и Ридли Скотт даже называли его учителем.