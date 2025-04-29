Экономист Зубец: Власти начнут закручивать гайки самозанятым

Российским самозанятым станет труднее подтверждать свой статус, а людям, которые захотят приобрести его, придется сильнее напрячься. Об этом предупредил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Он пояснил, что Министерство финансов России планирует выяснить, чем заняты 14 миллионов человек, которые «не стоят у станка», и откуда они берут деньги.
— Результатом этой охоты могут стать люди, работающие в статусе самозанятых, — пояснил экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Еще одним фактором осложнения условий работы самозанятых он назвал борьбу с серыми и черными заработными платами. По словам Зубца, государство хочет, чтобы налог на доходы физических лиц платили все, а не только те, кто работает на крупных предприятиях или в государственном секторе.
3 апреля заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что за все время действия налога на профессиональный доход в столицы самозанятые заработали более 1,6 триллиона рублей. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.