Экономист Зубец: Власти начнут закручивать гайки самозанятым

3 апреля заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что за все время действия налога на профессиональный доход в столицы самозанятые заработали более 1,6 триллиона рублей. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.