Трамп заявил, что может занять сторону Украины из-за действий Путина

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, заявил о том, что может начать оказывать большую поддержку Киеву в зависимости от действий своего российского коллеги Владимира Путина.
По словам главы государства, большая помощь Украине необязательно будет означать поддержку непосредственно президента страны Владимира Зеленского. Республиканец объяснил, что это может быть выражено, например, в виде усиления санкционного давления на Москву.
— Наступает время для установления мира. Увидим, что произойдет в течение следующей недели, — передает слова Трампа The Atlantic.
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что у американского президента постепенно растет разочарование в отношении Украины и России. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Позже официальный представитель Кремля подчеркнул, что в этом контексте разговор о легитимности Зеленского вторичен.