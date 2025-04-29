Трамп заявил, что может занять сторону Украины из-за действий Путина

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что у американского президента постепенно растет разочарование в отношении Украины и России. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Позже официальный представитель Кремля подчеркнул, что в этом контексте разговор о легитимности Зеленского вторичен.