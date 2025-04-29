Врач Павлова: Сочетание шашлыка с водкой увеличит нагрузку на организм

— Даже минимальный объем в 20−30 граммов может привести к зависимости. А там недалеко и до изменений на уровне всех органов и систем. Более того, водка — это калорийный продукт, который не насыщает, так как не несет питательных веществ, а разжигает аппетит, — уточнила Павлова.