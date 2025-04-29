Врач Павлова: Сочетание шашлыка с водкой увеличит нагрузку на организм

Сочетание шашлыка с водкой увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.
По ее словам, алкоголь не только провоцирует переедание, но и негативно влияет на работу внутренних органов. Даже небольшие дозы крепкого алкоголя могут вызывать обширный сбой в организме.
— Даже минимальный объем в 20−30 граммов может привести к зависимости. А там недалеко и до изменений на уровне всех органов и систем. Более того, водка — это калорийный продукт, который не насыщает, так как не несет питательных веществ, а разжигает аппетит, — уточнила Павлова.
Врач уточнила, что шашлык сам по себе является тяжелой пищей, а в сочетании с алкоголем создает двойную нагрузку на ЖКТ. По ее словам, особенно страдает желудок и поджелудочная железа.
— Выйти из этой ситуации можно, лишь соблюдая чувство меры и обязательно добавляя овощи, чтобы не уйти в переедание, — заключила врач в беседе с News.ru.
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