Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942—1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.