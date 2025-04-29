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Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает корреспондент РИА Новости.

Главы государств вместе прибыли на место. Они возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула.

Затем Путин и Лукашенко прошли к могиле маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане, и возложили к могиле два букета красных роз.

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942—1943 годах, был открыт 15 октября 1967-го. Общая площадь комплекса составляет 177 758 квадратных метров. Чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.