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Врач Хайкина предупредила об опасности сочетания шашлыка и алкоголя

Шашлык обычно готовят из жирного мяса, например, свинины, которое в сочетании с алкоголем негативно влияет на состояние пищеварительной системы. Об этом предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

Шашлык обычно готовят из жирного мяса, например, свинины, которое в сочетании с алкоголем негативно влияет на состояние пищеварительной системы. Об этом предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам медика, мясо в комплексе со спиртным замедляет пищеварение, что приводит к ощущению тяжести, изжоге и вздутию живота. Она также напомнила, что алкогольные напитки являются серьезной нагрузкой на печень. Так, этот орган в первую очередь берется именно за нейтрализацию спирта, и жирная пища при этом увеличивает нагрузку, что плохо сказывается на здоровье печени.

— Не сочетайте шашлык с крепким алкоголем и пивом. Если хотите выпить, выбирайте сухое вино и пейте в умеренных количествах. Чередуйте алкоголь с чистой водой, — передает слова Хайкиной Газета.ru.

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