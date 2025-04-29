Врач Хайкина предупредила об опасности сочетания шашлыка и алкоголя

По словам медика, мясо в комплексе со спиртным замедляет пищеварение, что приводит к ощущению тяжести, изжоге и вздутию живота. Она также напомнила, что алкогольные напитки являются серьезной нагрузкой на печень. Так, этот орган в первую очередь берется именно за нейтрализацию спирта, и жирная пища при этом увеличивает нагрузку, что плохо сказывается на здоровье печени.