В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя

КРАСНОЯРСК, 29 апр — РИА Новости. Время продажи алкоголя планируют сократить на три часа в Красноярском крае, правительство региона уже вышло с инициативой в краевой парламент, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время прямой линии с жителями региона.
«Мы вышли сейчас на возможность ограничения времени для продажи алкоголя. На этом настаивали коллеги из правоохранительных органов и их поддерживали медики… Установленный лимит продажи алкоголя предлагается скорректировать с 10 утра до 21 часа», — сказал Котюков.
Также, по словам губернатора, планируется ввести полное ограничение в определенные дни, например, в День защиты детей и День знаний. «Такие инициативы правительство края сегодня внесло в законодательное собрание», — подчеркнул глава региона.
Сейчас в Красноярском крае продажа алкоголя разрешена с 8.00 до 23.00 часов.