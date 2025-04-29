В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя

«Мы вышли сейчас на возможность ограничения времени для продажи алкоголя. На этом настаивали коллеги из правоохранительных органов и их поддерживали медики… Установленный лимит продажи алкоголя предлагается скорректировать с 10 утра до 21 часа», — сказал Котюков.