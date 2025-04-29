Россиянам рассказали, какой шашлык менее вреден

Врач объяснила, что при жарке мяса на открытом огне или попадании на продукт дыма в нем образуются канцерогенные вещества — полициклические ароматические углеводороды. Особенно активно они формируются при сгорании жира, поэтому чем жирнее мясо, тем вреднее шашлык. Следовательно, самое безвредное блюдо получается из индейки, куриного филе или постной говядины.