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Россиянам рассказали, какой шашлык менее вреден

Традиционное блюдо майских праздников может нанести ущерб организму. Какой из видов шашлыка выбрать, чтобы этого не допустить, рассказала врач.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Готовый шашлык на белой тарелке
Источник: Freepik.com

Шашлык трудно назвать полезной пищей, однако существуют более безвредные для организма варианты. О них в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Врач объяснила, что при жарке мяса на открытом огне или попадании на продукт дыма в нем образуются канцерогенные вещества — полициклические ароматические углеводороды. Особенно активно они формируются при сгорании жира, поэтому чем жирнее мясо, тем вреднее шашлык. Следовательно, самое безвредное блюдо получается из индейки, куриного филе или постной говядины.

По словам Михалевой, снизить количество вредных соединений в мясе поможет правильный маринад. Например, подойдут кисломолочные продукты, сухое вино, уксус на основе яблок или винограда или лимонный сок.

Ранее россиянам рассказали, что шашлык с водкой увеличивает нагрузку на организм.