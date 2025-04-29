Актриса с особенностями: чем известна дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская

В 2020 году Мария стала моделью на вечеринке журнала FLACON, подписав контракт с агентством Allium. Она начала появляться и на других модных показах. Одна из ее популярнейших фотосессий — образ гейши в ярко-красном кимоно. Многие подписчики Марии заметили, что ей идет такой образ, ведь у нее японские корни. Сиротинская также увлекается косметикой и часто публикует снимки в новых образах в социальных сетях. Также она выступает в роли дизайнера одежды в социальном проекте «Наивно? Очень».