Актриса с особенностями: чем известна дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская

Российская журналистка и политик Ирина Хакамада рассказала, что составила завещание и определила, что ее дочь Мария Сиротинская, которая родилась с синдромом Дауна, останется со старшим сыном Даниилом в случае смерти матери. Что известно о дочери Хакамады — в материале «Вечерней Москвы».
Детство.
Мария Сиротинская родилась в 1997 году в США. Отцом девушки является четвертый муж Хакамады бизнесмен Владимир Сиротинский, который скончался в 2021 году. Даниил является единокровным братом Марии от первого брака Хакамады с Валерием Котляровым. Еще когда Ирина была беременна, врачи сообщили ей, что ребенок родится с синдромом Дауна, и предложили сделать аборт. Однако она твердо решила оставить его и заниматься воспитанием, несмотря на трудности.
Первое время Хакамада скрывала дочку от публики, но позднее она перестала бояться сплетен и начала выводить Марию в свет. Она занялась развитием девочки, и Мария выросла вполне самостоятельной и социально адаптированной. Этому поспособствовало и то, что мать решила отдать ее в обычную школу, понимая важность социализации.
Многие сочли такой подход к воспитанию слишком строгим, но Ирина подчеркивала, что не собирается идти на уступки из-за особенностей дочери, ведь только так девочка сможет вырасти сильной личностью. Насмешек и конфликтов в школе избежать не удалось, но Хакамада приучила дочь отстаивать свои интересы и отвечать обидчикам.
Когда Сиротинской было семь лет, она заболела лейкозом. Врачам удалось купировать болезнь на ранней стадии, и в дальнейшем рецидивов заболевания у Марии не было.
В восьмом классе у Марии начались проблемы с учебой, поэтому Хакамада приняла решение все же перевести дочь в специализированную школу. Мария занималась танцами и плаванием, учила языки, рисовала и путешествовала, а после школы поступила в колледж на керамиста.
Карьера.
Какое-то время Сиротинская работала на должности секретаря директора отеля, но была уволена из-за начала пандемии COVID-19. Сиротинская также стала работать в театре «ВзаимоДействие», где играли люди с синдромом Дауна наравне с обычными актерами. Профессиональные артисты наставляли своих коллег с особенностями развития, благодаря чему они могли спокойно играть на сцене.
В 2020 году Мария стала моделью на вечеринке журнала FLACON, подписав контракт с агентством Allium. Она начала появляться и на других модных показах. Одна из ее популярнейших фотосессий — образ гейши в ярко-красном кимоно. Многие подписчики Марии заметили, что ей идет такой образ, ведь у нее японские корни. Сиротинская также увлекается косметикой и часто публикует снимки в новых образах в социальных сетях. Также она выступает в роли дизайнера одежды в социальном проекте «Наивно? Очень».
Личная жизнь.
В 2015 году девушка познакомилась со спортсменом Владом Ситдиковым, также рожденным с синдромом Дауна. Несмотря на это, он стал чемпионом мира по жиму штанги лежа среди юниоров. Вскоре они начали встречаться. Пара вместе принимала участие в спектаклях и появлялась на модных показах. Они вместе путешествовали, часто выкладывали совместные фотографии и даже намеревались пожениться.
Однако в 2019 году стало известно, что молодые люди расстались. Сиротинская объясняла, что они не сошлись характерами, однако подчеркивала, что они остались друзьями. Вскоре она начала встречаться с актером из «ВзаимоДействия» Артемом Турчинским, однако долго эти отношения не продлились. После этого информации о новых романах Сиротинской не появлялось.