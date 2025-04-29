Невролог Кузьмин назвал напиток, способный предотвратить развитие болезни Паркинсона

— Главный мой совет — меньше нервничайте. Положительные эмоции, физическая активность, отказ от употребления алкоголя помогут в профилактике заболевания. От недуга также может защитить употребление кофе. При этом нужно помнить, что заядлые кофеманы имеют ряд заболеваний из-за этого напитка, — заключил специалист в беседе с News.ru.