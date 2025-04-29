Невролог Кузьмин назвал напиток, способный предотвратить развитие болезни Паркинсона

Употребление кофе может предотвратить развитие болезни Паркинсона. Такое мнение выразил невролог высшей категории Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин.
По его словам, физическая активность, отказ от алкоголя и отсутствие стресса также снижают риск заболеть неизлечимым недугом.
— Главный мой совет — меньше нервничайте. Положительные эмоции, физическая активность, отказ от употребления алкоголя помогут в профилактике заболевания. От недуга также может защитить употребление кофе. При этом нужно помнить, что заядлые кофеманы имеют ряд заболеваний из-за этого напитка, — заключил специалист в беседе с News.ru.
Японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS (индуцированных многофункциональных клеток) (CiRA) при Университете Киото в ходе клинических исследований доказали безопасность и эффективность лечения Паркинсона с помощью искусственных клеток iPS.
Пищевая фольга, применяемая в кулинарии, может повысить вероятность развития болезни Паркинсона, предупредил Николай Васильев, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии на факультете естественных наук Государственного университета просвещения.