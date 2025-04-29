Путин и Лукашенко возложили цветы на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане находится вечный огонь, а по периметру на стенах расположены 34 символических красных знамени, на которых написаны имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. В сражении курган был одним из главных звеньев общей системы обороны Сталинградского фронта. Первый обелиск появился здесь сразу после окончания битвы — 8 февраля 1943 года.