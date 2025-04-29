Путин и Лукашенко возложили цветы на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во вторник, 29 апреля, возложил венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде. После этого главы государств возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
На Мамаевом кургане находится вечный огонь, а по периметру на стенах расположены 34 символических красных знамени, на которых написаны имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. В сражении курган был одним из главных звеньев общей системы обороны Сталинградского фронта. Первый обелиск появился здесь сразу после окончания битвы — 8 февраля 1943 года.
Василий Чуйков командовал 62-й армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве. Согласно завещанию, маршала похоронили на Мамаевом кургане рядом с военнослужащими своей армии.
— Сегодня памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» включает в себя композиции «Память поколений», аллею пирамидальных тополей, площадь «Стоять насмерть», стены-руины, площадь Героев, зал Воинской славы и площадь Скорби. Центральным элементом комплекса является 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». От подножия кургана к его вершине ведут 200 — по числу дней Сталинградской битвы — гранитных ступеней, — говорится в сообщении.
На мемориальном кладбище на Мамаевом кургане захоронены более 35 тысяч защитников Сталинграда, передает сайт Кремля.
5 мая в Окружном общественном центре имени Моссовета пройдет торжественная встреча ветеранской общественности. На мероприятии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, ветераны труда, учащиеся московских школ, представители молодежных объединений, а также руководители органов исполнительной и законодательной власти Москвы.