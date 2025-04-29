Психолог Зиннатуллина назвала первые симптомы профессионального выгорания

День выгорания — неофициальный праздник, который отмечают 28 апреля. Высокий уровень профессионального выгорания, согласно исследованию, имеют 55 процентов педагогов России. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, какие качества имеют люди, которые больше остальных подвержены выгоранию, и как с ним справиться.