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Психолог Зиннатуллина назвала первые симптомы профессионального выгорания

Признаками профессионального выгорания являются апатия и раздражительность, рассказала бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По ее словам, в 2024 году более 60 процентов сотрудников с симптомами профессионального истощения.

Признаками профессионального выгорания являются апатия и раздражительность, рассказала бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По ее словам, в 2024 году более 60 процентов сотрудников — с симптомами профессионального истощения.

Более всего уязвимы оказались специалисты IT-сферы, медицины и образования. По словам эксперта, выгорание наступает незаметно.

— Основные симптомы включают эмоциональную апатию и повышенную раздражительность, — пояснила Зиннатуллина.

Она добавила, что помимо апатии и раздражительности, к главным симптомам относятся хроническая усталость и снижение работоспособности. В группе риска оказываются ответственные и увлеченные сотрудники, склонные игнорировать переутомление.

— Неочевидная особенность заключается в том, что выгорание нередко поражает людей с высоким уровнем внутреннего драйва, — заключила Зиннатуллина в беседе с News.ru.

Чтобы человеку не выгореть эмоционально, когда он помогает другим, важно соблюдать баланс. Об этом напомнил кандидат медицинских наук, психотерапевт Рашид Хамидуллин.

День выгорания — неофициальный праздник, который отмечают 28 апреля. Высокий уровень профессионального выгорания, согласно исследованию, имеют 55 процентов педагогов России. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, какие качества имеют люди, которые больше остальных подвержены выгоранию, и как с ним справиться.