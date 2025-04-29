Актрисе Ларисе Удовиченко исполнилось 70 лет

Третьим мужем актрисы стал музыкант и предприниматель Геннадий Болгарин. На момент знакомства мужчина был женат и воспитывал 13-летнего сына, однако чувства к звезде советского кинематографа взяли верх — и Болгарин ушел из семьи. В 1987 году он женился на Удовиченко, а уже через год у супругов родилась дочь Маша. Этот брак продлился 13 лет и распался из-за пристрастия Болгарина к азартным играм. После очередного крупного проигрыша мужчина сбежал из Москвы, а кредиторы пришли к Удовиченко с требованием вернуть долги мужа. После этого случая артистка сменила замки в московской квартире, выслала супругу-игроману его вещи и подала в суд, где пару заочно развели.