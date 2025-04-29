Кубок Кремля определил чемпионов в каждой категории

— Это очень хорошая традиция для нас начинать цикл соревнований с домашнего паркета, попробовать все новые элементы в хореографии и механические моменты, которые мы видоизменяем, потому что после Кубка Кремля мы уезжаем в Англию на два больших турнира в году. Нам удалось в родном и любимом зале сконцентрироваться на задачах, которые мы хотим реализовать и в Блэкпуле, — рассказала Валерия Айдаева.