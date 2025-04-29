Кубок Кремля определил чемпионов в каждой категории

В Москве 26 апреля в Кремлевском дворце прошло событие — турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!».
Соревнования с таким названием проходят в Москве уже седьмой раз и неизменно собирают полный зал, ведь этого события ждут танцоры и зрители полгода, с той самой минуты, как только заканчивается предыдущий праздник танца в Кремле.
Организатор — президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. В Кремле прошло уже 56 турниров по бальным танцам за последние три десятилетия.
Всего в этот вечер было разыграно шесть Кубков Кремля. Прошли турниры по латиноамериканским танцам в категориях профессионалов и любителей, соревнования пар Про-Эм в стандарте и в двух возрастных категориях в латине, а также Кубок по смус для профессионалов и любителей.
Афиши украшали Москву задолго до турнира. На фото полном экспрессии красовались танцоры Николай Паршиков и Алена Гурьянова. Они вышли на паркет в турнире по латиноамериканским танцам среди профессионалов, где заняли шестое место.
Победителями стали многократные обладатели Кубков Кремля и чемпионатов России, вице-чемпионы мира и Европы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Они показали блестящий результат: каждый из судей во всех пяти танцах поставил их на первое место, сделав их абсолютными чемпионами! Следом за ними в итоговой таблице расположились Андрей и Анастасия Киселевы. Замкнули тройку сильнейших Николай Попов и Вероника Тамарова.
Стоит отметить, что на турнире Про-Эм Кирилл Белоруков со своей новой партнершей Жанеттой Клюшиной, также стал победителем, опередив соперников во всех пяти танцах.
Обладатели Кубка — Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева — остались довольны своим выступлением, были восхищены атмосферой турнира и поделились секретом, что на Кубке Кремля отрабатывали новую хореографию и различные новые идеи, ведь этот турнир стал первым в череде самых престижных мировых конкурсов в сезоне: танцоры отправятся в Англию на Блэкпульский фестиваль.
— Это очень хорошая традиция для нас начинать цикл соревнований с домашнего паркета, попробовать все новые элементы в хореографии и механические моменты, которые мы видоизменяем, потому что после Кубка Кремля мы уезжаем в Англию на два больших турнира в году. Нам удалось в родном и любимом зале сконцентрироваться на задачах, которые мы хотим реализовать и в Блэкпуле, — рассказала Валерия Айдаева.
Лучшими в турнире категории любителей стали Шариф Мирханов и Анна Долгополова. Кубок в программе смус выиграли Алексей Половников и Ольга Щербина.
Украшением вечера стало выступление с шоу-номерами давнего друга РТС, замечательного танцора Виктора да Силвы. Показательный танец в стиле экзибишен в паре с Екатериной Крысановой, рассказывающий о любви, вызвал овации. Виктор да Силва отметил, что эмоции, которые он сам испытал в этот раз на паркете, были совершенно новыми для него.
— Мое участие в Кубке Кремля в этом году — невероятное. Это было еще более эмоционально, чем прежде в моей жизни! Я чувствовал тепло зрителей, их вовлеченность, небывалую связь с аудиторией. И тот факт, что у меня была возможность танцевать с Екатериной, показать прекрасное выступление, совершенно новое для нас, сделал этот вечер для меня незабываемым, — поделился танцор.
Также был и еще один шоу-номер, в котором Виктор да Силва со своей ученицей из Японии Юми Хондой показал мини-спектакль «Клеопатра», горячо принятый зрителями. Сама Юми поделилась, что получила массу незабываемых эмоций, как от выступления в Кремле, так и от Москвы, где побывала впервые. Здесь ее потряс высочайший уровень организации турнира, то, как серьезно подходят в России к обучению танцевальному спорту. И как многогранна русская культура.
— Москва и Кремль — это что-то невероятное! Я побывала в Большом театре, посмотрела балет. Была в художественном музее. Жаль, времени было мало, потому что много тренировались перед выступлением. Но успели сходить в рестораны русской кухни. Я в восторге от ваших пирожков! Я видела, как занимаются танцоры, как они дисциплинированы в России. Это вызывает восхищение. А еще я увидела русское гостеприимство. Это замечательно! — рассказала Юми Хонда.
Музыка и вокал Марии Ряшиной и Юрия Сорокина звучали в этот вечер в знаменитые танцевальные паузы для зрителей, когда мало кто из присутствующих в зале может усидеть на месте. Ведь москвичам и гостям города в Банкетном зале Кремлевского дворца представилась поистине уникальная возможность — танцевать на лучшем паркете, где соревновались все мировые звезды танцевального спорта.