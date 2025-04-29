Путин назвал День Победы святым для россиян праздником

По его словам, стойкость и мужество солдат Красной армии, единство советского населения стали несокрушимой силой. Во время Великой Отечественной войны на волжских берегах противника остановили и уничтожили, по нацистской военной машине была совершена решающая атака, из-за чего открылась дорога на запад, на Берлин, к Великой Победе.