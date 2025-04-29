Дрифт-фестиваль No Drift No Fest пройдет в Москве 3 мая

Кроме того, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила о том, что 1 мая в более чем 50 парках Москвы стартует новая сезонная программа. Ежемесячно вплоть до осени в них будут проходить тысячи мероприятий, большинство из которых — на свежем воздухе.