Дрифт-фестиваль No Drift No Fest пройдет в Москве 3 мая

3 мая в Центе технических видов спорта (ЦТВС) пройдет No Drift No Fest — масштабное мероприятие, объединяющее любителей автомобильной культуры России.
На фестивале соберутся лучшие автопилоты, тюнеры с автомобильными проектами и любители гонок со всей страны. Гостей фестиваля ждут дрифт-соревнования, эксклюзивные проекты, и уникальные модели машин, собранные по всей России: от классических «Жигулей» до боевых гоночных спорткаров, полностью собранных из карбона.
Посетителям мероприятия также выпадет возможность пообщаться со звездами автоспорта: так, дрифтер Аркадий Цареградцев проведет автограф сессию, а гоночная команда «ГазРейд Спорт» покажет уникальное шоу. Чемпионы восточной Европы по стантрайдингу Юра Верховников и Данила Желанов выступят со своими лучшими трюками, а из Екатеринбурга приедет в полном составе гоночная команда Tsunami Racing.
В выставочной зоне поклонники коллекционных моделей Hot Wheels смогут найти редкие и недостающие экземпляры для своей коллекции. В программе также ожидаются близкий парный дрифт, дрифт из 10 машин, дрифт-футбол со зрителями, соревнование за звание мастера дрифт парковки, гонки на радиоуправляемых моделях автомобилей и многое другое.
Кроме того, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила о том, что 1 мая в более чем 50 парках Москвы стартует новая сезонная программа. Ежемесячно вплоть до осени в них будут проходить тысячи мероприятий, большинство из которых — на свежем воздухе.