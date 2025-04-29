Эксперт оценил идею о введении ответственности за передачу банковских карт

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал планы по введению уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. Он считает, что подход к вопросу должен быть дифференцированным.
— Если мы почитаем базовый договор банковского обслуживания, то там указано, что человек не вправе даже своим ближайшим знакомым родственникам передавать карту. Хотя мы понимаем, что это, наверное, вполне нормальная история, если это не наносит ущерба и не имеет злого умысла, — указал эксперт.
Ульянов полагает, что введение ответственности может помочь в борьбе со злоумышленниками, но не решит проблему полностью. Он добавил, что дропперы — лишь низшие звенья мошеннических схем. Эксперт считает, что необходимо оценивать количество карт на человека для повышения его же безопасности.
— Ну и, конечно же, еще раз подчеркну, очень важно повышать осведомленность людей в целом, рассказывать о существующих схемах, угрозах, ну и, конечно, ответственности, чтобы они понимали — это не просто так, даже если вас обманули, вы так или иначе несете ответственность за последствия тех действий, которые были предприняты, — подытожил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».
Людей, которые оформляют на себя банковские карты и передают их аферистам, может ждать наказание в виде большого штрафа или лишения свободы. Соответствующая информация следует из проекта поправок к статье 187 Уголовного кодекса, опубликованный 28 апреля.
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