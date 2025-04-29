Эксперт оценил идею о введении ответственности за передачу банковских карт

— Ну и, конечно же, еще раз подчеркну, очень важно повышать осведомленность людей в целом, рассказывать о существующих схемах, угрозах, ну и, конечно, ответственности, чтобы они понимали — это не просто так, даже если вас обманули, вы так или иначе несете ответственность за последствия тех действий, которые были предприняты, — подытожил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».