Путин призвал создать комиссию для защиты памяти о Второй мировой войне

Президент также подчеркнул, что разрушительные последствия в мире возникают из-за фальсификации истории, поэтому гражданам России необходимо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин тоже заявил о том, что Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы боевых действий, отметив, что их преданность делу вдохновляет россиян и сейчас.