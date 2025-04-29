Путин призвал создать комиссию для защиты памяти о Второй мировой войне

Необходимо создать при парламентском собрании России и Белоруссии специальную комиссию по сохранению памяти о Второй мировой войне. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее».
По словам главы государства, эта комиссия будет заниматься объединением не только общественных и политических сил, но и граждан Союзного государства. Он подчеркнул, что первую очередь это будет касаться представителей молодого поколения, которые смогут консолидироваться на основе совместных инициатив по сохранению исторической правды.
— Разумеется, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки наших стран, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.
Президент также подчеркнул, что разрушительные последствия в мире возникают из-за фальсификации истории, поэтому гражданам России необходимо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин тоже заявил о том, что Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы боевых действий, отметив, что их преданность делу вдохновляет россиян и сейчас.