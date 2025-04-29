Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века в библиотеке Ватикана

По словам ученых, найденный фрагмент написан в III веке и скопирован в VI веке, однако так и не был полностью опубликован. При этом находка привлекла внимание экспертов тем, что содержит больше подробностей, чем греческий перевод 12-й главы Евангелия от Матфея. Например, первый стих греческой версии гласит: «В то время Иисус шел по хлебным полям в субботу; и ученики Его проголодались и начали собирать колосья и есть», а найденный, сирийский перевод содержит дополнительный кусок и заканчивается словами «Начал собирать колосья, растирать их в руках своих и есть их».