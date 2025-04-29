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НГУ: Жители Центральной России смогут увидеть полное лунное затмение 5 мая

Жители центральных регионов России смогут стать свидетелями полного лунного затмения 5 мая. Максимальная фаза этого явления ожидается примерно в 06:00. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Жители центральных регионов России смогут стать свидетелями полного лунного затмения 5 мая. Максимальная фаза этого явления ожидается примерно в 06:00. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

— В эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать, — говорится в сообщении.

Согласно информации университета, затмение начнется в 05:14 по московскому времени и завершится в 06:22. Наиболее зрелищный момент, когда Луна из-за отражения солнечного света приобретет красноватый оттенок, придется на 05:53, передает сайт НГУ.

29 марта в столице прошло солнечное затмение — явление, при котором тень Луны частично или полностью закрывает Солнце. Москвичи легко могли стать свидетелями астрономического явления из-за почти безоблачной погоды в городе. Мартовское затмение получилось неполным, и Луна лишь слегка прикрыла собой Солнце. В следующий раз жители Северного полушария смогут увидеть это явление только в 2029 году.