НГУ: Жители Центральной России смогут увидеть полное лунное затмение 5 мая

29 марта в столице прошло солнечное затмение — явление, при котором тень Луны частично или полностью закрывает Солнце. Москвичи легко могли стать свидетелями астрономического явления из-за почти безоблачной погоды в городе. Мартовское затмение получилось неполным, и Луна лишь слегка прикрыла собой Солнце. В следующий раз жители Северного полушария смогут увидеть это явление только в 2029 году.