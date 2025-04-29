Путин призвал сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма

«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — сказал Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».