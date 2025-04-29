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«Плохая примета»: Роднина высказалась о возвращении фигуристки Валиевой в спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина сомневается в успехе возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт после завершения дисквалификации за допинг.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина сомневается в успехе возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт после завершения дисквалификации за допинг.

Ирина Роднина также охарактеризовала Валиеву как одну из самых талантливых спортсменок России, которая стала одной из самых громких фигур не благодаря впечатляющим результатам, а проблемам вокруг ее личности.

— Не знаю, сложно ли Камиле будет вернуться в спорт. Возвращаться вообще плохая примета. Но все равно это тяжело. После отпуска тяжело начинать снова тренироваться, — заявила олимпийская чемпионка в разговоре с порталом Sport24.

Еще в сентябре фигуристка поступила в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. Однако конкретное направление, на котором стала учиться Валиева, не уточнялось.

При этом одной из самых острых и актуальных тем, касающихся непосредственно спортсменки, является ее дисквалификация после обвинений в допинге на Олимпиаде-2022. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».