«Плохая примета»: Роднина высказалась о возвращении фигуристки Валиевой в спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина сомневается в успехе возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт после завершения дисквалификации за допинг.
Ирина Роднина также охарактеризовала Валиеву как одну из самых талантливых спортсменок России, которая стала одной из самых громких фигур не благодаря впечатляющим результатам, а проблемам вокруг ее личности.
— Не знаю, сложно ли Камиле будет вернуться в спорт. Возвращаться вообще плохая примета. Но все равно это тяжело. После отпуска тяжело начинать снова тренироваться, — заявила олимпийская чемпионка в разговоре с порталом Sport24.
Еще в сентябре фигуристка поступила в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. Однако конкретное направление, на котором стала учиться Валиева, не уточнялось.
При этом одной из самых острых и актуальных тем, касающихся непосредственно спортсменки, является ее дисквалификация после обвинений в допинге на Олимпиаде-2022. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».