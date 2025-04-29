Россиянам назвали лучшее время для закупки стройматериалов

— Эта тенденция существует давно, и вы же понимаете, что спрос определяет предложение. Спрос всегда по весне оживляется, потому что строительный сезон у нас, в общем-то, приходится в основном на теплое время года. Это ожидаемый процесс. Вопрос только в том, насколько это все подорожает, — заявил эксперт.