Россиянам назвали лучшее время для закупки стройматериалов

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков назвал ожидаемым подъем цен на строительные материалы весной 2025 года. Подорожание провоцирует возросший спрос, который традиционно сокращается в холодное время года.
— Эта тенденция существует давно, и вы же понимаете, что спрос определяет предложение. Спрос всегда по весне оживляется, потому что строительный сезон у нас, в общем-то, приходится в основном на теплое время года. Это ожидаемый процесс. Вопрос только в том, насколько это все подорожает, — заявил эксперт.
На ситуацию с ценами не влияет и наращивание собственного производства. Шлеменков приводит в пример отделочные материалы. Цена на них четыре года назад была одной, а в некоторых сегментах, к текущему году выросла в два раза. Причем продукция является отечественной, а не импортной.
— Потому что есть спрос. Спрос есть, значит растет цена. Так устроен свободный рынок, к сожалению, — добавил эксперт.
Аналогичная ситуация обстоит с металлом. Шлеменков подчеркнул, что в России его в избытке, однако он все равно продолжает дорожать.
— Если вы точно знаете, что будете заниматься какими-то строительными делами в предстоящий сезон, закупки материалов нужно производить зимой, — заключил эксперт в беседе с Радио «Комсомольская правда».
Летний сезон считается оптимальным временем для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, сообщил эксперт по внутренней отделке, глава компании НАТЭК Алексей Орехов. Он отметил, что в России строительный сезон традиционно длится с мая по сентябрь, когда дневная температура способствует безопасной работе с цементом, красками и позволяет оперативно вывозить строительный мусор.
Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов полагает, что строительные материалы, особенно в нишах с минимальным импортозамещением, будут дешеветь. Однако застройщики, а значит, и клиенты, увидят изменения не раньше лета.