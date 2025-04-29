Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали лучшее время для закупки стройматериалов

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков назвал ожидаемым подъем цен на строительные материалы весной 2025 года. Подорожание провоцирует возросший спрос, который традиционно сокращается в холодное время года.

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков назвал ожидаемым подъем цен на строительные материалы весной 2025 года. Подорожание провоцирует возросший спрос, который традиционно сокращается в холодное время года.

— Эта тенденция существует давно, и вы же понимаете, что спрос определяет предложение. Спрос всегда по весне оживляется, потому что строительный сезон у нас, в общем-то, приходится в основном на теплое время года. Это ожидаемый процесс. Вопрос только в том, насколько это все подорожает, — заявил эксперт.

На ситуацию с ценами не влияет и наращивание собственного производства. Шлеменков приводит в пример отделочные материалы. Цена на них четыре года назад была одной, а в некоторых сегментах, к текущему году выросла в два раза. Причем продукция является отечественной, а не импортной.

— Потому что есть спрос. Спрос есть, значит растет цена. Так устроен свободный рынок, к сожалению, — добавил эксперт.

Аналогичная ситуация обстоит с металлом. Шлеменков подчеркнул, что в России его в избытке, однако он все равно продолжает дорожать.

— Если вы точно знаете, что будете заниматься какими-то строительными делами в предстоящий сезон, закупки материалов нужно производить зимой, — заключил эксперт в беседе с Радио «Комсомольская правда».

Летний сезон считается оптимальным временем для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, сообщил эксперт по внутренней отделке, глава компании НАТЭК Алексей Орехов. Он отметил, что в России строительный сезон традиционно длится с мая по сентябрь, когда дневная температура способствует безопасной работе с цементом, красками и позволяет оперативно вывозить строительный мусор.

Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов полагает, что строительные материалы, особенно в нишах с минимальным импортозамещением, будут дешеветь. Однако застройщики, а значит, и клиенты, увидят изменения не раньше лета.