Скончался автор комикса «Американское великолепие» Марк Зингарелли

Художник, иллюстратор и автор комиксов Марк Зингарелли скончался в возрасте 72 лет. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил автор блога «East Portland», который был лично знаком с артистом.
Зингарелли занимался созданием комиксных стрипов (лента из двух-четырех кадров, выстроенных в ряд — прим. «ВМ»), сотрудничал с американским издательством Marvel Comics и основателем андерграундного комикс-движения Робертом Крамбом.
Самой известной работой Зингарелли стало «Американское великолепие» — комикс о жизни реального человека, Харви Пикара. В 2003 году по мотивам серии комиксов был снят одноименный фильм с Полом Джаматти в главной роли. Лента собрала более 80 наград и номинаций, включая премию «Оскар». В картине присутствуют оригинальные рисунки Зингарелли и Крамба, передает блог.