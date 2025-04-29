Скончался автор комикса «Американское великолепие» Марк Зингарелли

Самой известной работой Зингарелли стало «Американское великолепие» — комикс о жизни реального человека, Харви Пикара. В 2003 году по мотивам серии комиксов был снят одноименный фильм с Полом Джаматти в главной роли. Лента собрала более 80 наград и номинаций, включая премию «Оскар». В картине присутствуют оригинальные рисунки Зингарелли и Крамба, передает блог.