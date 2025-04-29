Евразия должна стать пространством стабильности, заявил Путин

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Евразия должна стать пространством мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.
Путин приехал на международный форум «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде во вторник.
«Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», — сказал президент.