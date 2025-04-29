Спасатели нашли пенсионерку, которая девять дней выживала в лесу

Пенсионерка Татьяна Васильева ушла в лес вечером. Об этом пишет «Добро. Медиа». Когда женщина поняла, что заблудилась, позвонила дочери и сообщила об этом. Родственники обратились в полицию на следующее утро. Тогда спасатели позвонили пенсионерке по видеосвязи и убедились, что она все еще находится на природе. Специалисты пытались определить координаты потерявшейся, но связь прервалась.
На призыв найти пенсионерку откликнулись более 300 жителей Челябинской области. В поисковой операции использовали квадроциклы, внедорожники, беспилотники и лодки. Но Васильеву не было видно ни с земли, ни с воздуха, ни с воды.
Добровольцы нашли следы женщины у входа в лес, однако дальше они оборвались. Ситуацию осложнила уральская весна. Кое-где в лесу еще не сошел снег, а местами почва превратилась в непроходимую грязь.
В один из дней спасатели пошли на поиски и чуть не заблудились сами. Оказалось, что на одной из горок находилась природная аномалия. Там стрелка электронного компаса крутилась без остановки.
Лишь вечером 24 апреля, когда спасатели сошли с маршрута во время возвращения на базу, возле железной дороги они заметили Васильеву. Специалисты быстро доставили женщину в город и передали врачам. Пенсионерка была измождена, но передвигалась самостоятельно.
Волонтеры рассказали, что шансы на то, что женщину найдут живой, были крайне малы, но оставалась надежда. «Надежда всегда есть. Конечно, маленькие шансы, что бабушка может быть еще в живых, так как там и живность есть. Как нам сказали, возле Иткуля водятся медведи. Предполагали, что бабушка ничего не ест, истощена, но все равно была надежда, что будет живая. Мы искали живую бабушку», — заключили специалисты.
Ранее в подмосковном лесу школьницы нашли потерявшегося пенсионера с онкологией. Он три дня спал в деревянных палетах для прошлогодних листьев.