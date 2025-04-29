Спасатели нашли пенсионерку, которая девять дней выживала в лесу

Волонтеры рассказали, что шансы на то, что женщину найдут живой, были крайне малы, но оставалась надежда. «Надежда всегда есть. Конечно, маленькие шансы, что бабушка может быть еще в живых, так как там и живность есть. Как нам сказали, возле Иткуля водятся медведи. Предполагали, что бабушка ничего не ест, истощена, но все равно была надежда, что будет живая. Мы искали живую бабушку», — заключили специалисты.