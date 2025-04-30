Кроссворд на 30 апреля 2025

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30 апреля отмечаем Международный день джаза — праздник свободы самовыражения и ритмичной импровизации. Этот жанр объединил народы, культуры и поколения. Проверьте свои знания о джазе, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.