Автоэксперт Бундин рассказал, какие штрафы вводят для водителей с 1 мая

— Для физических лиц не изменится абсолютно ничего. По упрощенному утилизационному сбору можно будет также ввозить автомобили с объемом двигателя до трех литров. А для юридических лиц, которые открыто ввозят на территорию РФ автомобили на продажу, утильсбор подорожает. Он теперь будет учитывать затраты на доставку автомобиля. Государству можно будет продемонстрировать документы, транспортные накладные, и этот фактор будут учитывать при формировании суммы утилизационного сбора. Это необходимо, чтобы уравнять условия ввоза машин из любых стран на территорию нашей страны, — сообщил Бундин.