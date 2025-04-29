Автоэксперт Бундин рассказал, какие штрафы вводят для водителей с 1 мая

С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, а также увеличиваются штрафы на некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Андрей Бундин.
По его словам, с 1 мая будет повышен штраф за проезд на красный свет, изменятся наказания за остановку на пешеходном переходе и большее количество автоматических камер фото- и видеофиксации будут отслеживать эти нарушения.
— Штраф за проезд на красный сигнал светофора увеличится до двух с половиной тысяч рублей, за остановку или стоянку на пешеходном переходе водитель должен будет заплатить три тысячи, а за выезд на встречную полосу — семь тысяч или лишение прав на срок до полугода, — рассказал он.
Специалист отметил, что также с 1 мая 2025 года вводится обновленный расчет утилизационного сбора на автомобили, которые ввозят в Россию из стран Евразийского экономического союза, однако он коснется только юридических лиц. Теперь утильсбор будет зависеть от фактических затрат на приобретение автомобиля и его доставку в Россию.
— Для физических лиц не изменится абсолютно ничего. По упрощенному утилизационному сбору можно будет также ввозить автомобили с объемом двигателя до трех литров. А для юридических лиц, которые открыто ввозят на территорию РФ автомобили на продажу, утильсбор подорожает. Он теперь будет учитывать затраты на доставку автомобиля. Государству можно будет продемонстрировать документы, транспортные накладные, и этот фактор будут учитывать при формировании суммы утилизационного сбора. Это необходимо, чтобы уравнять условия ввоза машин из любых стран на территорию нашей страны, — сообщил Бундин.
Ранее автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал сообщение, что кикшеринговые компании утроили штрафы за управление электросамокатами несовершеннолетними. По его словам, эту проблему необходимо рассматривать не только точечно, но и глобально. Автоэксперт подчеркнул, что ужесточение правил — хорошо, однако насколько эффективно они будут работать — вопрос.