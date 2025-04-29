Американский рэпер Akon приедет в Россию с концертом

— Akon едет в Россию! 9 августа 2025 в «ЦСКА Арену» артист, отмеченный десятками музыкальных премий, везет большое зажигательное шоу, где прозвучат не только его главные хиты за более чем 20 лет карьеры, но и свежие бэнгеры с лонгплеев «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak», «Afro Freak» и других релизов, — отмечается на сайте организаторов мероприятия.