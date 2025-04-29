Американский рэпер Akon приедет в Россию с концертом

Американо-сенегальский рэп-артист Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам — прим. «ВМ») приедет с концертом в Москву 9 августа. Организаторы шоу сообщили, что выступление пройдет на площадке «ЦСКА Арена».
Самыми известными песнями исполнителя являются «Smack That» и «Lonely».
Akon является пятикратным номинантом на премию «Грэмми», а среди его музыкальных релизов отметились совместные работы с Мадонной, Майклом Джексоном и Эминемом.
— Akon едет в Россию! 9 августа 2025 в «ЦСКА Арену» артист, отмеченный десятками музыкальных премий, везет большое зажигательное шоу, где прозвучат не только его главные хиты за более чем 20 лет карьеры, но и свежие бэнгеры с лонгплеев «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak», «Afro Freak» и других релизов, — отмечается на сайте организаторов мероприятия.
Недавно Россию посетил еще один американский артист. Рэпер DaBaby стал вторым крупным певцом из США, который выступил в стране после начала спецоперации.
Между тем стало известно, что испанская корпорация Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и Stradivarius, может возобновить работу в Екатеринбурге через девять месяцев. Компания увеличила закупки товара на 30 процентов, что, возможно, связано с планами возвращения на российский рынок после ухода.