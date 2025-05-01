Ответы на кроссворд от 30 апреля 2025: интересные факты про Международный день джаза

По горизонтали:
1. Джи
Кенни Джи — американский саксофонист, достигший значительного коммерческого успеха. Он входит в список 25 самых продаваемых американских музыкантов по версии RIAA и является лауреатом премии «Грэмми». Помимо сольной карьеры, Кенни Джи сотрудничал со многими известными исполнителями, включая Уитни Хьюстон и Селин Дион. Его музыкальный стиль представляет собой сочетание джаза, поп-музыки и ритм-н-блюза, и часто характеризуется как «смус-джаз».
2. Дэвис
Американский джазовый трубач Майлс Дэвис оставил огромное наследие в музыке XX века. Он разработал оригинальный стиль игры на трубе, который оказал влияние на многих музыкантов, и стоял у истоков таких направлений, как фьюжн и джаз-рок. Его альбомы Birth of the Cool, Kind of Blue, In a Silent Way и Bitches Brew являются важными этапами в истории джаза.
3. Орлеан
Культурный контекст Нового Орлеана XIX века, отличавшийся от остальных колоний более либеральными традициями и сильными связями со Старым Светом, сыграл важную роль в зарождении джаза. Несмотря на запрет свободных собраний рабов, они регулярно собирались в разных местах, включая район к северу от Рампарт-стрит. Именно здесь, на площади Конго, ныне парк Луи Армстронга, в воскресные дни, зародились первые музыкальные традиции, положившие начало джазу.
4. Симон
Нина Симон, известная своей гражданской позицией и борьбой против расовой дискриминации, и личным знакомством с Мартином Лютером Кингом, оставила значительный след в музыкальной истории. Ее альбом 1965 года «I Put a Spell on You» стал пиком ее творчества. Многие песни из ее репертуара, включая «Don't Let Me Be Misunderstood» и «The House of the Rising Sun», обрели новую жизнь в исполнении других исполнителей, таких как The Animals, став настоящими рок-хитами. Более того, композиция «I Put a Spell on You» оказала влияние даже на творчество The Beatles, отразившись в вокальных партиях песни «Michelle».
5. Армстронг
Луи Армстронг —знаковая фигура в истории американской музыки. Он был не только талантливым трубачом и вокалистом, но и человеком, оказавшим огромное влияние на формирование и популяризацию джаза во всем мире. Подтверждением его значимости служат многочисленные награды: премия «Грэмми», посмертная премия «Grammy Lifetime Achievement Award», включение в Зал славы премии «Грэмми» и Национальный зал славы ритм-энд-блюза. В числе его самых известных композиций — «What a Wonderful World» и «Let My People Go», а в музыкальной литературе за ним закрепилось почетное звание «король джаза».
6. Синатра
Карьера Фрэнка Синатры, начавшаяся в 1930-х годах, продолжалась шесть десятилетий, сделав его эталоном музыкального стиля и вкуса. За это время он стал известен как Фрэнки, Голос, Мистер Голубые Глаза и Председатель, исполнил более 2000 песен, продал свыше 150 миллионов пластинок и получил множество наград, включая одиннадцать «Грэмми», четыре «Золотых глобуса» и Золотую медаль Конгресса США. Синатра был не только выдающимся певцом и обладателем уникального голоса, но и успешным актером, получившим «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков». Его песни вошли в классику эстрады и джаза, а сам он стал легендой американской культуры.
По вертикали:
1. Джеймс
Гарри Джеймс — американский трубач, дирижер и лидер популярного в 1940-х годах биг-бенда. Его «захватывающие» соло и узнаваемый стиль сделали его заметной фигурой в эпоху свинга. До создания собственного коллектива, Джеймс играл в оркестре Бенни Гудмана, где получил прозвище «Ястреб» за виртуозное чтение нот. В 1939 году он дебютировал со своим биг-бендом, добившись успеха в 1941 году с хитом «You Made Me Love You». Именно оркестр Гарри Джеймса стал первым профессиональным коллективом для Фрэнка Синатры.
2. Эллингтон
Дюк Эллингтон — выдающийся американский джазовый музыкант XX века: руководитель оркестра Duke Ellington Orchestra, композитор, аранжировщик и пианист. Он был экспериментатором, создавая уникальные стили — от «джунглей» до «настроения», а также обращался к таким академическим формам, как сюиты, рапсодии, балет, опера. Эллингтон изменил роль контрабаса, саксофонов и использовал голос как инструмент. Ему принадлежит композиция «Caravan», положившая начало латиноамериканскому джазу. Как пианист, он модернизировал страйд, а как аранжировщик — создавал «концерты» для раскрытия талантов музыкантов оркестра, постоянно обновляя свои произведения. Эллингтон написал около тысячи пьес, составляющих золотой фонд джаза.
3. Чикаго
В начале 1920-х годов Чикаго стал новым центром развития джаза, где усилиями музыкантов со всей страны сформировался «чикагский джаз». Хотя джаз зародился в Новом Орлеане, именно в Чикаго, с переездом Луи Армстронга, он пережил взлет. Чикаго переосмыслил новоорлеанский джаз, сделав его более динамичным, благодаря ансамблям Армстронга и таким музыкантам, как Эдди Кондон, Джимми МакПартланд и Арт Ходес.
4. Янг
Лестер Янг — американский тенор-саксофонист и кларнетист, один из ключевых музыкантов эпохи свинга. Прославившись в биг-бэнде Каунта Бэйси, Янг оказал значительное влияние на джаз благодаря мягкой атаке, «прохладной» манере игры и сложным гармониям. Его виртуозные импровизации с плавной фразировкой предвосхитили бибоп и кул-джаз. Тромбонист Майк Зверин назвал его «Моцартом джаза».
Интересные факты о джазе:
- Площадь Конго в Новом Орлеане — место зарождения джаза. Здесь собирались рабы из разных регионов Африки, создавая уникальную музыкальную культуру. Музыканты играли на самодельных инструментах: барабанах из кожи животных, струнных инструментах, калимбе, банджо и других. Собрания сопровождались танцами в кругу, до 30 метров в диаметре, в которых участвовало до нескольких тысяч человек. Танцы имели ритуальный характер, включая элементы африканской культуры в одежде и движениях. Эти танцевальные ритуалы, в дальнейшем называемые «ring shout», сохранялись вплоть до XX века.
- В 1930-е годы в СССР ансамбль под руководством Леонида Утесова и Якова Скоморовского популяризировал термин «джаз», хотя его музыка существенно отличалась от западного джаза. Музыкальный стиль этого коллектива, основанный на соединении элементов музыки, театра и оперетты, впоследствии получил название «теа-джаз», подчеркивая его оригинальность и отличия от традиционного джаза. Этот стиль, в котором важная роль отводилась вокалу и зрелищности, закрепился в культуре благодаря успеху фильма «Веселые ребята».
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