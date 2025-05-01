Ответы на кроссворд от 30 апреля 2025: интересные факты про Международный день джаза

6. Синатра

Карьера Фрэнка Синатры, начавшаяся в 1930-х годах, продолжалась шесть десятилетий, сделав его эталоном музыкального стиля и вкуса. За это время он стал известен как Фрэнки, Голос, Мистер Голубые Глаза и Председатель, исполнил более 2000 песен, продал свыше 150 миллионов пластинок и получил множество наград, включая одиннадцать «Грэмми», четыре «Золотых глобуса» и Золотую медаль Конгресса США. Синатра был не только выдающимся певцом и обладателем уникального голоса, но и успешным актером, получившим «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков». Его песни вошли в классику эстрады и джаза, а сам он стал легендой американской культуры.