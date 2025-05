Ответы на кроссворд от 30 апреля 2025: интересные факты про Международный день джаза

4. Симон

Нина Симон, известная своей гражданской позицией и борьбой против расовой дискриминации, и личным знакомством с Мартином Лютером Кингом, оставила значительный след в музыкальной истории. Ее альбом 1965 года «I Put a Spell on You» стал пиком ее творчества. Многие песни из ее репертуара, включая «Don't Let Me Be Misunderstood» и «The House of the Rising Sun», обрели новую жизнь в исполнении других исполнителей, таких как The Animals, став настоящими рок-хитами. Более того, композиция «I Put a Spell on You» оказала влияние даже на творчество The Beatles, отразившись в вокальных партиях песни «Michelle».