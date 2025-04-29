Advance: Европа намерена отговорить Украину от перемирия с Россией перед 9 Мая

Европейские страны намерены убедить Украину отказаться от предложения России о временном прекращении огня перед 9 Мая. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщило издание Advance со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут стараться поддерживать постоянный контакт с Киевом для того, чтобы убедить его ни в коем случае не соглашаться на перемирие с Москвой. Дело в том, как отметили авторы статьи, что День Победы является для России крайне важной и символичной датой.
— Европейские лидеры… будут убеждать Киев, чтобы тот ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945, — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что такое решение — это чрезвычайно важный символический жест. При этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня, которое продлится не менее 30 дней. Украинские СМИ также сообщили, что президент страны Владимир Зеленский в то же время отверг предложение Путина, назвав его «манипуляцией».