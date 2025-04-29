Advance: Европа намерена отговорить Украину от перемирия с Россией перед 9 Мая

По данным журналистов, европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут стараться поддерживать постоянный контакт с Киевом для того, чтобы убедить его ни в коем случае не соглашаться на перемирие с Москвой. Дело в том, как отметили авторы статьи, что День Победы является для России крайне важной и символичной датой.