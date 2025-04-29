Ученые вскрыли один из загадочных саркофагов, найденных в Антарктиде

Ученые из США, России, Китая и Индии обнаружили в недрах Антарктиды загадочные саркофаги. Несмотря на установленные запреты, они решили их открыть.
Четыре черных саркофага вызвали у ученых огромную заинтересованность. Их поверхность сохраняла тепло даже при низких температурах, а форма и структура намекали на использование неизведанных ранее технологий.
Во время изучения саркофагов ученые услышали слабый гул. Капля воды, случайно упавшая на поверхность одного из ящиков, начала дрожать, словно под воздействием вибрации. Исследователям пришлось приложить немало усилий, чтобы вскрыть один из саркофагов.
Внутри саркофага ученые обнаружили горячий металлический цилиндр с тончайшими насечками, напоминающими древний код. В этот момент на экранах исследовательской станции появилось послание: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».
По мнению одного из членов экспедиции, эти саркофаги могут быть частью системы, изолирующей Землю от внешнего космоса, передает «Царьград».
Ранее американские специалисты обнаружили еще один необычный саркофаг во время исследований льдов в Антарктиде. Находку сделали еще в 1945 году — тогда ее обнаружили участники экспедиции Dicraft. Саркофаг был скрыт подо льдом, внутри оказались древние послания.
Французские и австралийские геологи обнаружили признаки начала формирования нового «эмбрионального континента» в южной части Индийского океана.
Исследователи из Европы обнаружили под антарктическими льдами гигантские озера, которые могут внезапно опустошаться, что ускоряет таяние ледников.