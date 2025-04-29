Ученые вскрыли один из загадочных саркофагов, найденных в Антарктиде

Ранее американские специалисты обнаружили еще один необычный саркофаг во время исследований льдов в Антарктиде. Находку сделали еще в 1945 году — тогда ее обнаружили участники экспедиции Dicraft. Саркофаг был скрыт подо льдом, внутри оказались древние послания.