Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области

«Я хотел здесь отдельно выделить Нижегородскую область как регион, который очень активно помогает Курской области и это не удивительно, и не случайно. Дело в том, что наши исторические земли объединяет очень многое… Мы побывали сегодня, посмотрели состояние центрального нашего мемориала “Памяти павших”, где похоронены и 85 уроженцев Нижегородской, Горьковской области, погибших при освобождении Курска на Курской дуге», — рассказал Хинштейн журналистам во вторник.