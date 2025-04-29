Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области

Хинштейн: Нижегородская область поможет восстановить памятники в Курской области.

КУРСК, 29 апр — РИА Новости. Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области, в том числе мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», где похоронены 85 погибших при освобождении Курска нижегородцев, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Во вторник Хинштейн сообщил о рабочем визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам врио губернатора региона, Курскую и Нижегородскую область многое объединяет.

«Я хотел здесь отдельно выделить Нижегородскую область как регион, который очень активно помогает Курской области и это не удивительно, и не случайно. Дело в том, что наши исторические земли объединяет очень многое… Мы побывали сегодня, посмотрели состояние центрального нашего мемориала “Памяти павших”, где похоронены и 85 уроженцев Нижегородской, Горьковской области, погибших при освобождении Курска на Курской дуге», — рассказал Хинштейн журналистам во вторник.

Он отметил, что всего на территории региона похоронены около 900 нижегородцев.

«Я очень признателен Глебу Сергеевичу за то, что он откликнулся на наше обращение и Нижегородская область поможет в восстановлении наших мемориалов, непосредственно в восстановлении нашего центрального мемориала “Памяти павших (в годы Великой Отечественной — ред.)”, — добавил врио губернатора региона.