КУРСК, 29 апр — РИА Новости. Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области, в том числе мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», где похоронены 85 погибших при освобождении Курска нижегородцев, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Во вторник Хинштейн сообщил о рабочем визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам врио губернатора региона, Курскую и Нижегородскую область многое объединяет.
«Я хотел здесь отдельно выделить Нижегородскую область как регион, который очень активно помогает Курской области и это не удивительно, и не случайно. Дело в том, что наши исторические земли объединяет очень многое… Мы побывали сегодня, посмотрели состояние центрального нашего мемориала “Памяти павших”, где похоронены и 85 уроженцев Нижегородской, Горьковской области, погибших при освобождении Курска на Курской дуге», — рассказал Хинштейн журналистам во вторник.
Он отметил, что всего на территории региона похоронены около 900 нижегородцев.
«Я очень признателен Глебу Сергеевичу за то, что он откликнулся на наше обращение и Нижегородская область поможет в восстановлении наших мемориалов, непосредственно в восстановлении нашего центрального мемориала “Памяти павших (в годы Великой Отечественной — ред.)”, — добавил врио губернатора региона.