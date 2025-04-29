Чернобыльские собаки показали уникальные способности адаптации к радиации

26 апреля исполнилось 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран, включая государства, расположенные в северной и южной частях Европы, а также Канада, Япония и США. Больше всего были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии.