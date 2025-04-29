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Чернобыльские собаки показали уникальные способности адаптации к радиации

Ученые из Университета Южной Каролины совместно с Национальным институтом исследований генома человека проанализировали 302 собаки, предками которых были животные, оставленные людьми при эвакуации в результат аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Специалисты выяснили, что собаки, живущие в зоне отчуждения, проявили уникальные адаптационные способности к радиации.

Ученые из Университета Южной Каролины совместно с Национальным институтом исследований генома человека проанализировали 302 собаки, предками которых были животные, оставленные людьми при эвакуации в результат аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Специалисты выяснили, что собаки, живущие в зоне отчуждения, проявили уникальные адаптационные способности к радиации.

Согласно результатам исследования, за десятилетия жизни в условиях высокой радиации собаки выработали повышенную устойчивость к облучению, но она привела к значительному снижению генетического разнообразия особей. Кроме того, у животных укрепилась иммунная система, повысилась стрессоустойчивость и значительно потемнела шерсть.

Также ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что местные нематоды, микроскопические черви, смогли развить устойчивость к радиационному фону, несмотря на экстремальные условия жизни, передает журнал The Proceedings of the National Academy of Sciences.

26 апреля исполнилось 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран, включая государства, расположенные в северной и южной частях Европы, а также Канада, Япония и США. Больше всего были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии.

До этого испанские биологи обнаружили в зоне отчуждения лягушек с необычным черным окрасом, а также волков, иммунная система которых стала более устойчивой к онкологии, несмотря на регулярное облучение в шесть раз выше нормы.