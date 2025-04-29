Ряд европейских лидеров, в том числе британский и польский премьер-министры Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц не планируют ехать в Киев 9 мая. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила газета Politico.
— Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси в этот день, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, — говорится в материале.
В нем добавили, что Фридрих Мерц не желает ехать на Украину «без полной компании», передает газета и РИА Новости.
15 апреля СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров европейских стран на встречу в Киеве, которая должна пройти 9 мая. По информации журналистов, лидер киевского режима считает, что эта встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» в ответ на военный парад в Москве.
14 апреля министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз (ЕС), получили требование не участвовать в параде Победы 9 мая в Москве и не посещать Россию. По словам дипломата, визиты в Москву на парад Победы «не соответствуют ценностям ЕС».