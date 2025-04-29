Трамп заявил, что Украина скоро будет разгромлена

Президент США в то же время заявил, что может начать оказывать большую поддержку Киеву в зависимости от действий своего российского коллеги Владимира Путина. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что у американского президента постепенно растет разочарование в отношении Украины и России.