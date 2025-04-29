Трамп заявил, что Украина скоро будет разгромлена

Украина в противостоянии с Россией очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп.
По словам главы государства, он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то, что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.
— Я думаю, что спасаю эту страну, — передает слова Трампа The Atlantic.
Президент США в то же время заявил, что может начать оказывать большую поддержку Киеву в зависимости от действий своего российского коллеги Владимира Путина. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что у американского президента постепенно растет разочарование в отношении Украины и России.
Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Позже официальный представитель Кремля подчеркнул, что в этом контексте разговор о легитимности Зеленского вторичен.