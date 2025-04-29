Ученые нашли гробницу святого Николая Чудотворца в затопленном храме в Турции

Долгое время храм был недоступен для исследования из-за затопления после повышения уровня Средиземного моря. Теперь эксперты сумели провести раскопки двухэтажной пристройки к церкви, где обнаружили двухметровой саркофаг из известняка. Он оказался частично погружен на глубину от 1,5 до двух метров.