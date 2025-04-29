Ученые нашли гробницу святого Николая Чудотворца в затопленном храме в Турции

Археологи обнаружили саркофаг около изначального места погребения святого Николая Чудотворца в храме его имени, который находится в турецкой провинции Анталья.
Долгое время храм был недоступен для исследования из-за затопления после повышения уровня Средиземного моря. Теперь эксперты сумели провести раскопки двухэтажной пристройки к церкви, где обнаружили двухметровой саркофаг из известняка. Он оказался частично погружен на глубину от 1,5 до двух метров.
— Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге. Это помогло бы уточнить содержимое захоронения и позволило бы нам определить точный период, к которому оно относится, — передает слова доцента Эбру Фатма Финдика Heritage Daily.
Исследователи также обнаружили в библиотеке Ватикана новый фрагмент главы Библии, который был спрятан в переводе Евангелия от Матфея 1750-летней давности. Скрытый текст удалось отыскать участниками проекта «Синайские палимпсесты», в рамках которого эксперты пытаются восстановить тексты, стертые писцами в IV-XII веках.