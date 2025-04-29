«Вплоть до парализации»: чем опасны иксодовые клещи

В Ставропольском крае проснулись иксодовые клещи, которые могут быть переносчиками различных инфекций. «Вечерняя Москва» обсудила с дезинфектором, руководителем департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексеем Меньшиковым, насколько опасна эта разновидность клещей и как защититься в сезон их активности.
Опасность.
Он рассказал, что иксодовые клещи — паразиты, которые при укусе передают различные инфекции, среди которых:
боррелиоз;болезнь Лайма;болезни нервной системы, вплоть до парализации;болезни суставов;клещевой энцефалит.
Для защиты парковых территорий в летний сезон необходимо проводить программы дезинсекции, сообщил Меньшиков.
— Это позволяет снизить концентрацию опасных насекомых на 95 процентов, при этом одной обработки хватает на целый сезон. Однако пять процентов вероятности встречи с клещами все равно сохраняются, потому что иногда иксодовых клещей на обработанную территорию заносят грызуны, птицы или домашние собаки, — считает дезинфектор.
Как защититься от укуса.
Чтобы защититься от укуса иксодового клеща, стоит придерживаться простых правил:
применять специальные бытовые аэрозоли за 15−20 минут до прогулки в парковых зонах или посадках;сделать прививку за месяц до активации сезона клещей, чтобы успели выработаться антитела.
Чем опасна тяжелая форма клещевого энцефалита и как защититься.
Если клещ уже укусил.
Меньшиков отметил, что своевременное обнаружение клеща под кожей позволит избежать заражения опасными болезнями:
— Если успеть вытащить насекомое за 24 часа, то есть вероятность, что инфекция не успеет попасть в кровь. Но самостоятельно удалять клеща из-под кожи опасно, лучше сразу обратиться к специалисту за помощью.
От укусов клещей страдают не только люди, но и животные. К тому же они чаще проводят время в траве, поэтому наиболее подвержены атакам этих насекомых. Как обезопасить своего питомца от укуса клеща, — выясняла «ВМ».