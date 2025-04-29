Приспособлены квантовые точки для поиска антител при диагностике Альцгеймера

Конформационные антитела отличаются от всех других антител тем, что они соединяются с молекулами- «мишенями» только в том случае, если они заняли определенную пространственную конфигурацию. Благодаря этому они будут соединяться с патогенными формами белка, к примеру, скоплениями бета-амилоида, и игнорировать нормальные молекулы белка APP, из обрезков которых формируются эти токсичные клубки. Это позволяет использовать данные антитела для выявления болезней или избирательного уничтожения токсичных вариаций белков.