Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») без боевого опыта и ограничений по здоровью отправят на фронт в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Генерального штаба национальной армии страны.
Вместо них в ТЦК будут работать получившие травмы на фронте украинские военнослужащие. Такая мера призвана улучить качество работы местных военкоматов и, как отмечается, обеспечить социальную справедливость, что должно поднять общий боевой дух среди солдатов ВСУ.
— В частности, в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей, — передает сообщение Генштаба ВСУ «Российская газета».
При этом вопрос насильственной отправки на фронт остается одним из самых острых среди украинцев. Украинские женщины оказались вынуждены трудиться в шахтах и на заводах из-за того, что большая часть не отправленных на фронт мужчин бежала из страны от принудительной мобилизации. Тем временем жительница Украины сумела отбить своего мужа от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.