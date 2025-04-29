Генштаб ВСУ отправит на фронт сотрудников ТЦК без боевого опыта

При этом вопрос насильственной отправки на фронт остается одним из самых острых среди украинцев. Украинские женщины оказались вынуждены трудиться в шахтах и на заводах из-за того, что большая часть не отправленных на фронт мужчин бежала из страны от принудительной мобилизации. Тем временем жительница Украины сумела отбить своего мужа от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.