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Последние новости к вечеру 29 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 29 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 29 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 апреля 2025 года.

Песков: Киев не отреагировал на инициативу Путина о перемирии

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Киев не ответил на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. По словам Пескова, пока что «очень трудно понять», планирует ли Украина присоединяться к перемирию.

Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Дорошовка. Операция проведена в ходе активных действий сил группировки войск «Запад», говорится в официальной сводке ведомства.

Трамп допустил, что может занять сторону Украины из-за России

Источник: Reuters

Трамп заявил, что может поддержать Украину в зависимости от действий России, но не обязательно будет на стороне Зеленского. Он подчеркнул, что у них были трудности, включая ссору в Белом доме.

В Пермском крае прошел самый сильный снегопад с начала XXI века

Источник: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

Прошедший в Пермском крае снегопад стал самым сильным в XXI веке — за сутки выпало 32 мм осадков, что составляет 88% месячной нормы. В Перми высота снега превысила 30 см, был закрыт аэропорт, работу он возобновил только на следующий день.

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Источник: Reuters

Венгерский парламент одобрил выход страны из Международного уголовного суда. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что МУС стал политизированным и утратил беспристрастность.