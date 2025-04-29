Последние новости к вечеру 29 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 апреля 2025 года.
Песков: Киев не отреагировал на инициативу Путина о перемирии
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Киев не ответил на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. По словам Пескова, пока что «очень трудно понять», планирует ли Украина присоединяться к перемирию.
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Дорошовка. Операция проведена в ходе активных действий сил группировки войск «Запад», говорится в официальной сводке ведомства.
Трамп допустил, что может занять сторону Украины из-за России
Трамп заявил, что может поддержать Украину в зависимости от действий России, но не обязательно будет на стороне Зеленского. Он подчеркнул, что у них были трудности, включая ссору в Белом доме.
В Пермском крае прошел самый сильный снегопад с начала XXI века
Прошедший в Пермском крае снегопад стал самым сильным в XXI веке — за сутки выпало 32 мм осадков, что составляет 88% месячной нормы. В Перми высота снега превысила 30 см, был закрыт аэропорт, работу он возобновил только на следующий день.
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
Венгерский парламент одобрил выход страны из Международного уголовного суда. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что МУС стал политизированным и утратил беспристрастность.