Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.
Венок, украшенный лентой в виде триколора, вынесли военные в ходе церемонии, следует из кадров, распространенных пресс-службой Минобороны России.
Церемония прощания с Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.
Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.