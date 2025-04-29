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Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом

Путин направил венок на церемонию прощания с генерал-лейтенантом Москаликом.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.

Венок, украшенный лентой в виде триколора, вынесли военные в ходе церемонии, следует из кадров, распространенных пресс-службой Минобороны России.

Церемония прощания с Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.