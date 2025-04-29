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Тысяча жителей Владимирской области обратилась за помощью после взрыва

Более тысячи жителей Киржачского района Владимирской области обратились за получением материальной помощи после взрыва боеприпасов в воинской части. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более тысячи жителей Киржачского района Владимирской области обратились за получением материальной помощи после взрыва боеприпасов в воинской части. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители, чье жилье пострадало в результате ЧС, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, а также областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей при полной.

В правительстве также отметили, что власти помогают с восстановлением пострадавших домов.

— 1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них ее получили, — цитирует советника губернатора Любовь Кукушкину пресс-служба правительства региона.

Губернатор области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе 22 апреля, сперва не уточнив подробностей случившегося. Вскоре в Единой дежурной диспетчерской службе региона сообщили о начале эвакуации жителей поселка Барсово в школы соседнего населенного пункта Красный Октябрь.

Позднее в МЧС России уточнили, что эвакуация затронет жителей поселков Барсово, Мирный, Першино и Дубки, а также деревень Дубки, Грибаново и Храпки.