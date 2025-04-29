Оливер Стоун: Я разочаровался в Западе за последние три года

По его словам, за последние три года он «разочаровался в Западе, узнав, что такое западная пропаганда» и выразив потрясение тем, какая ложь охватывает западного человека. Он также отметил, что отношение на Западе к России не было таким плохим «даже во времена Хрущёва и Брежнева».