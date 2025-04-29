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Оливер Стоун: Я разочаровался в Западе за последние три года

Легендарный американский режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель трёх «Оскаров» Оливер Стоун только что выступил с речью в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля на крупных площадках во всех федеральных округах РФ.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, за последние три года он «разочаровался в Западе, узнав, что такое западная пропаганда» и выразив потрясение тем, какая ложь охватывает западного человека. Он также отметил, что отношение на Западе к России не было таким плохим «даже во времена Хрущёва и Брежнева».

А из-за предыдущего президента США Джо Байдена мир приблизился к третьей мировой, считает Стоун, и часть вины лежит и на Бараке Обамы.

Кинематографист выразил надежду на то, что нынешние лидеры России и США смогут договориться о мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может встретиться со Стоуном 30 апреля.