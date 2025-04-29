Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики

Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики. Организация выступает не только как объединение стран, но и как важный фактор, способствующий движению экономики вперед. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.
— БРИКС — это не объединение против кого-то. Это принципы позитивной повестки. Главные принципы, на которых работает эта организация, — это принципы консенсуса. То есть ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против, — подчеркнул Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Он уточнил, что страны БРИКС активно высказывают различные инициативы по множеству направлений. По словам замглавы администрации главы государства, такой подход позволяет учитывать интересы всех участников и способствует принятию решений, направленных на «общее благо», передает ТАСС.
27 февраля официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо сообщил, что страна, возглавляя БРИКС, не рассматривает вопрос о расширении организации. В ведомстве пояснили, что расширение вызвало рост количества мероприятий и частичное дублирование функций между различными структурами, а также отсутствие единого обновляемого реестра документов и инициатив, что осложняет адаптацию новых участников.