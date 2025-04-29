Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики

— БРИКС — это не объединение против кого-то. Это принципы позитивной повестки. Главные принципы, на которых работает эта организация, — это принципы консенсуса. То есть ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против, — подчеркнул Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».