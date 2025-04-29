Губернатор рассказал о «новых калининградцах» из Германии

Переезд жителей Германии в Калининградскую область можно назвать «возвращением» бывших соотечественников, покинувших страну после распада СССР, заявил РБК губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он отметил, что статистических данных по переездам пока нет, но этот процесс «достаточно устойчив и заметен».
Ранее руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута в эфире стрима «Дом Советов» рассказал, что все больше людей приезжают в Калининградскую область и остаются надолго. По словам Калькуты, по поводу переезда к нему обращаются, в том числе, немцы.
Комментируя РБК сложившуюся тенденцию, губернатор Калининградской области отметил, что в ситуации с переездом из Германии речь идет преимущественно «о наших бывших соотечественниках, ставших немецкими гражданами после распада СССР».
«В 1990-е годы Калининградская область пропустила через себя целый поток промежуточной миграции так называемых “русских немцев” из регионов Казахстана и Поволжья, Казахстана — в ФРГ. Наш регион они использовали как перевалочный пункт», — рассказал Беспрозванных.
По мнению главы региона, решению переехать в Калининградскую область содействуют не только экономические факторы, такие как, например, доступные по европейским меркам цены на жилье, но и культурно-социальные условия в Европе, «неприемлемые для сторонников традиционных семейных ценностей».
Кроме того, продолжил Беспрозванных, Калининград логистически удобен — границу можно пересечь на автомобиле, что особенно выгодно при отсутствии прямых авиарейсов с европейскими городами. «Калининградская область для приезжающих из Германии “новых калининградцев” психологически более комфортна. Кто-то приезжает навестить родных и близких. Другие — покупают недвижимость, строят свое жилье», — добавил он.
Губернатор также указал на сходство в архитектурном облике калининградских и немецких городов и поселков, которое «позволяет переселенцам чувствовать себя как дома». «Считывается общий культурный код», — подчеркнул он.
В 2024 году в Калининградской области утвердили меры поддержки для репатриантов. Переселенцы из-за границы смогут получить разовую выплату в размере 32 тыс. руб. на человека. Кроме того, власти готовы компенсировать подтвержденные расходы на социальную адаптацию, включая медосвидетельствование. Но сумма не должна превышать 135 тыс. руб.
За 2024 год в Калининградскую область переехали 1292 соотечественника из-за рубежа, включая 130 репатриантов, рассказал в январе Беспрозванных. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 46%.
Согласно переписи 1989 года, в СССР проживали 2,04 млн немцев, большая часть из них — в Казахстане, куда их выслали в 1941 году при депортации населения Республики немцев Поволжья. После 1991 года этнические немцы начали массово покидать постсоветские страны. По данным всероссийской переписи населения 2020−2021 года, в России остались порядка 195 тыс. немцев.