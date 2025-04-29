Губернатор рассказал о «новых калининградцах» из Германии

Кроме того, продолжил Беспрозванных, Калининград логистически удобен — границу можно пересечь на автомобиле, что особенно выгодно при отсутствии прямых авиарейсов с европейскими городами. «Калининградская область для приезжающих из Германии “новых калининградцев” психологически более комфортна. Кто-то приезжает навестить родных и близких. Другие — покупают недвижимость, строят свое жилье», — добавил он.