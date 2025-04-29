Кингисеппский машзавод восстановил Т-34 для участия в параде в Петербурге

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ (Кингисеппский машзавод) восстановил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 для участия в параде к 80-летию Великой Победы в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
«КМЗ выполнил ремонт двигателя В-2 танка Т-34. С такой просьбой к КМЗ обратились представители музея “Битва за Ленинград” имени Колобанова. Восстановление двигателя — часть подготовки легендарного танка к участию в параде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге», — сказал Даниленко.
Он отметил, что за долгое время без эксплуатации двигатель окончательно пришел в неисправность. Специалисты провели дефектацию, заменили весь комплект резино-технических изделий и провели итоговые испытания на стенде, отметил директор.
«Для проведения полноценного ремонта специалисты КМЗ разобрали двигатель, промыли, очистили от грязи, а затем замаркировали все его детали. Каждую из них внимательно осмотрели, обмерили и оценили степень износа. Некоторые детали удалось восстановить, часть пришлось изготавливать заново. При сборке двигателя были установлены новые прокладки и уплотнители взамен пришедших в негодность от времени старых», — сказал Даниленко.
Заместитель директора музея «Битва за Ленинград» Виктор Смирнов поблагодарил сотрудников холдинга за выполненную работу и проявленное творческое отношение к решению стоявших трудностей.
«Сегодня мы провели успешный запуск двигателя, и сейчас танк готов к параду. На КМЗ работают настоящие профессионалы, взявшиеся за эту нестандартную задачу, от которой все отказывались, и к тому же совершенно безвозмездно», — сказал Смирнов РИА Новости.
Он напомнил, что танк Т-34 стал настоящим символом победы в Великой Отечественной войне. Он имел оптимальную для своего времени конструкцию, современный двигатель и мощное вооружение, был быстр и маневренен в бою, а также прост в изготовлении, эксплуатации и ремонте. Совокупность этих качеств сделала его лучшим танком своего класса. За годы войны их было выпущено более 30 тысяч единиц, отметил замдиректора музея.