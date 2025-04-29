Кингисеппский машзавод восстановил Т-34 для участия в параде в Петербурге

Он напомнил, что танк Т-34 стал настоящим символом победы в Великой Отечественной войне. Он имел оптимальную для своего времени конструкцию, современный двигатель и мощное вооружение, был быстр и маневренен в бою, а также прост в изготовлении, эксплуатации и ремонте. Совокупность этих качеств сделала его лучшим танком своего класса. За годы войны их было выпущено более 30 тысяч единиц, отметил замдиректора музея.