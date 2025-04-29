Российский блогер Иван Кален, который в юном возрасте переехал в Испанию и стал уличным музыкантом, исполнил знаменитую русскую мелодию «Калинка», вызвав восхищение у прохожих. Многие из них начали танцевать и аплодировать артисту.
Некоторые испанцы посылали Калену воздушные поцелуи. Позднее мужчина начал танцевать сам и показал прохожим, как это делают в России. В результате артист заслужил бурные овации прохожих. Видео, опубликованное на видеохостинге YouTube, собрало свыше 173 тысяч просмотров.
28 февраля на баскетбольной Евролиге в Белграде фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» и «Знаешь ли ты», развернув российские флаги. Матч проходил с участием литовского «Жальгириса» — команды, выступающей против русской культуры.
18 января 2024 года возле замка Любарта в Волынской области Украины молодые люди спели российские песни, в том числе «Бродягу» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева. Это заметила женщина, супруг которой служил в ВСУ и погиб в ходе боевых действий, а также другие украинцы, попросившие молодежь перестать петь. В ответ на замечания молодые люди произнесли: «Сидеть тихо и не выходить».