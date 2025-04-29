Уличный музыкант Кален «заставил» испанцев танцевать под русскую «Калинку»

18 января 2024 года возле замка Любарта в Волынской области Украины молодые люди спели российские песни, в том числе «Бродягу» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева. Это заметила женщина, супруг которой служил в ВСУ и погиб в ходе боевых действий, а также другие украинцы, попросившие молодежь перестать петь. В ответ на замечания молодые люди произнесли: «Сидеть тихо и не выходить».