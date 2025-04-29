Священник Портнов рассказал о православных традициях поминовения усопших

— На кладбище приносили продукты, как милостыню живым, поэтому дальше порога кладбища обычно продукты не попадали. Когда люди приезжает с едой, устраивают там целую языческую тризну, а еще и выпивают, то к православию это не имеет никакого отношения от слова совсем, — рассказал Максим Портнов в разговоре с Aif.ru.