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Священник Портнов рассказал о православных традициях поминовения усопших

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал о правилах православного праздника Радоница, который отмечается на девятый день после Пасхи. Он напомнил, что Радоница не должна превращаться в языческую тризну.

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал о правилах православного праздника Радоница, который отмечается на девятый день после Пасхи. Он напомнил, что Радоница не должна превращаться в языческую тризну.

Портнов отметил, что в православии поминки — это молитва об усопшем, а не застолье. Приходя на кладбище, людям нужно только молиться за умерших и убраться на могилах.

По мнению священника, приносить еду и алкоголь на поминки является грехом. Он напомнил, что в православных традициях на кладбище никогда не ели.

— На кладбище приносили продукты, как милостыню живым, поэтому дальше порога кладбища обычно продукты не попадали. Когда люди приезжает с едой, устраивают там целую языческую тризну, а еще и выпивают, то к православию это не имеет никакого отношения от слова совсем, — рассказал Максим Портнов в разговоре с Aif.ru.

Религиовед Наталия Фоминых также рассказала, что нельзя делать на Радоницу. Представители Русской православной церкви также рассказали, чего не стоит делать на кладбищах в этот день.

Какие еще традиции есть у праздника Радоницы, «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко. Он отметил, что само название этого праздника Радоница, то есть день радости, обращает верующих к его содержанию.